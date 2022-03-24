Президент «Оренбурга» назвал междусобойчиком предложение о расширении РПЛ до 18 клубов

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал предложение Российской премьер-лиги (РПЛ) о расширении чемпионата с 16 до 18 клубов.

«Мне кажется, что то предложение, с которым выступила лига, не учитывает интересы всех участников этого процесса. Это междусобойчик такой», — цитирует Еремякина ТАСС.

По его словам, вариант с 18 командами в РПЛ может быть приемлем только в том случае, если две команды выйдут из ФНЛ напрямую, а ещё две — сыграют стыковые матчи.

Напомним, что 23 марта исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) отклонил предложение РПЛ расширить количество команд до 18 и отправил его на доработку.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение РФС о введении нового лимита на легионеров в РПЛ.