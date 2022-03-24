Наумов: Хвича давно хотел уйти, но идти-то некуда было

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал приостановку контракта полузащитника Хвичи Кварацхелии с казанским «Рубином».

«Ожидаемо. Хвича давно хотел уйти. Ему идти-то некуда, особо никто не берёт», — цитирует Наумова издание «Чемпионат».

Экс-президент также отметил, что Слуцкий — опытный тренер, но ему нужно перестать критиковать судей и работать с тем, что есть.

Напомним, что 21-летний футболист присоединился к «Рубину» в 2019 году и провёл за команду 69 матчей. Контракт был рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия приостановил контракт с «Рубином».