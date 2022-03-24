Спортивный директор «Рубина» дисквалифицирован на три матча за оскорбления в адрес арбитра
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«За оскорбительное поведение было принято решение дисквалифицировать Яровинского на три матча, оштрафовать на 200 тыс. рублей», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что после матча 21-го тура РПЛ с «Ростовом» мужчина в экипировке «Рубина» позволял себе оскорбительные высказывания в адрес Валентина Мурашова. Им оказался Олег Яровинский, спортивный директор «Рубина».
Матч запомнился громким судейским скандалом. Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий также остался недоволен работой Виталия Мешкова и жёстко раскритиковал его.
Ранее Слуцкий извинился за инцидент с Мешковым.