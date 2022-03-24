Спортивный директор «Рубина» дисквалифицирован на три матча за оскорбления в адрес арбитра

Короткая ссылка
Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые были приняты по итогам матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и «Ростовом» (1:2).
Спортивный директор «Рубина» дисквалифицирован на три матча за оскорбления в адрес арбитра
  • Gettyimages.ru
  • © Glowimages

«За оскорбительное поведение было принято решение дисквалифицировать Яровинского на три матча, оштрафовать на 200 тыс. рублей», — цитирует Григорьянца  «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что после матча 21-го тура РПЛ с «Ростовом» мужчина в экипировке «Рубина» позволял себе оскорбительные высказывания в адрес Валентина Мурашова. Им оказался Олег Яровинский, спортивный директор «Рубина».

Матч запомнился громким судейским скандалом. Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий также остался недоволен работой Виталия Мешкова и жёстко раскритиковал его.

Ранее Слуцкий извинился за инцидент с Мешковым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить