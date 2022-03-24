Спортивный директор «Рубина» дисквалифицирован на три матча за оскорбления в адрес арбитра

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые были приняты по итогам матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и «Ростовом» (1:2).

«За оскорбительное поведение было принято решение дисквалифицировать Яровинского на три матча, оштрафовать на 200 тыс. рублей», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что после матча 21-го тура РПЛ с «Ростовом» мужчина в экипировке «Рубина» позволял себе оскорбительные высказывания в адрес Валентина Мурашова. Им оказался Олег Яровинский, спортивный директор «Рубина».

Матч запомнился громким судейским скандалом. Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий также остался недоволен работой Виталия Мешкова и жёстко раскритиковал его.

Ранее Слуцкий извинился за инцидент с Мешковым.