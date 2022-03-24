ISU отстранил от работы комментаторов, которые оскорбили Дюамель

Короткая ссылка
В Международном союзе конькобежцев (ISU) выступили с заявлением по поводу ситуации с оскорблениями в адрес олимпийской чемпионки Меган Дюамель.
ISU отстранил от работы комментаторов, которые оскорбили Дюамель
  • Gettyimages.ru
  • © Ed Rode

«ISU шокирован языком, использованным двумя комментаторами, который никоим образом не отражает точку зрения организации. ISU предпринял мгновенные действия со своим поставщиком услуг, чтобы немедленно отстранить обоих комментаторов», — говорится в официальном заявлении.

Ранее фигуристка пожаловалась на оскорбления со стороны комментаторов во время трансляции чемпионата мира в официальном YouTube-канале ISU. Позже она подтвердила, что перед ней извинился один из комментаторов Саймон Рид и президент ISU Ян Дейкема.

Ранее канадская спортивная журналистка Беверли Смит высказалась об итогах короткой программы у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить