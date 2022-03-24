ISU отстранил от работы комментаторов, которые оскорбили Дюамель
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«ISU шокирован языком, использованным двумя комментаторами, который никоим образом не отражает точку зрения организации. ISU предпринял мгновенные действия со своим поставщиком услуг, чтобы немедленно отстранить обоих комментаторов», — говорится в официальном заявлении.
Ранее фигуристка пожаловалась на оскорбления со стороны комментаторов во время трансляции чемпионата мира в официальном YouTube-канале ISU. Позже она подтвердила, что перед ней извинился один из комментаторов Саймон Рид и президент ISU Ян Дейкема.
Ранее канадская спортивная журналистка Беверли Смит высказалась об итогах короткой программы у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция).