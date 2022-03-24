ISU отстранил от работы комментаторов, которые оскорбили Дюамель

В Международном союзе конькобежцев (ISU) выступили с заявлением по поводу ситуации с оскорблениями в адрес олимпийской чемпионки Меган Дюамель.

«ISU шокирован языком, использованным двумя комментаторами, который никоим образом не отражает точку зрения организации. ISU предпринял мгновенные действия со своим поставщиком услуг, чтобы немедленно отстранить обоих комментаторов», — говорится в официальном заявлении.

Ранее фигуристка пожаловалась на оскорбления со стороны комментаторов во время трансляции чемпионата мира в официальном YouTube-канале ISU. Позже она подтвердила, что перед ней извинился один из комментаторов Саймон Рид и президент ISU Ян Дейкема.

Ранее канадская спортивная журналистка Беверли Смит высказалась об итогах короткой программы у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция).