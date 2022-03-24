Баженов: мы готовы принять чемпионат Европы, но нужно ли это миру

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов прокомментировал намерение Российского футбольного союза (РФС) подать заявки на проведение чемпионатов Европы в 2028 и 2032 годах.

«Что касается непосредственно заявки, то, думаю, это и не плохо, и не хорошо. Понятно, что мы готовы принять чемпионат Европы. У нас всё для этого есть. Но другой разговор, нужно ли это другим людям, Европе и миру?» — сказал Баженов «Матч ТВ».

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных соревнований из-за ситуации на Украине. ФИФА также запретила проведение международных матчей на территории России. Несмотря на это, РФС подал заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

Ранее Борис Джонсон прокомментировал желание России провести чемпионаты Европы по футболу в 2028 и 2032 годах.