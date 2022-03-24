Баженов: мы готовы принять чемпионат Европы, но нужно ли это миру

Короткая ссылка
Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов прокомментировал намерение Российского футбольного союза (РФС) подать заявки на проведение чемпионатов Европы в 2028 и 2032 годах.
Баженов: мы готовы принять чемпионат Европы, но нужно ли это миру
  • Gettyimages.ru

«Что касается непосредственно заявки, то, думаю, это и не плохо, и не хорошо. Понятно, что мы готовы принять чемпионат Европы. У нас всё для этого есть. Но другой разговор, нужно ли это другим людям, Европе и миру?» — сказал Баженов «Матч ТВ».

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных соревнований из-за ситуации на Украине. ФИФА также запретила проведение международных матчей на территории России. Несмотря на это, РФС подал заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

Ранее Борис Джонсон прокомментировал желание России провести чемпионаты Европы по футболу в 2028 и 2032 годах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить