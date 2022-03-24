Бышовец — о новом лимите на легионеров: решения должны быть в интересах российского футбола

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) о лимите на легионеров.

«Что касается нового лимита на иностранных игроков, то я считаю, что если мы принимаем какие-то решения, то они должны быть в интересах развития российского футбола и отечественных футболистов», — цитирует Бышовца Betonmobile.

Напомним, что по новым правилам в заявку на сезон команды могут заявить не более 13 иностранных футболистов, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми игроков.

В настоящий момент в российском футболе действует лимит «8 + 17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев.

Ранее Аршавин высказался против расширения РПЛ.