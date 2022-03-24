Агент Языджи опроверг информацию о возможном переходе футболиста в «Трабзонспор»

Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы турецкого полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в турецкий «Трабзонспор».

«Информация о том, что «Трабзонспор» решил вернуть Языджи, — неправда. Юсуф очень доволен своим положением в ЦСКА. Языджи любит всех своих товарищей по команде, людей в клубе и болельщиков», — цитирует агента «Чемпионат».

В пяти матчах в составе красно-синих футболист забил уже шесть мячей и отдал две результативные передачи. Турецкий игрок перешёл в ЦСКА на правах аренды до конца сезона этой зимой из французского «Лилля».

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