Агент Языджи опроверг информацию о возможном переходе футболиста в «Трабзонспор»

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Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы турецкого полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в турецкий «Трабзонспор».
Агент Языджи опроверг информацию о возможном переходе футболиста в «Трабзонспор»
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Информация о том, что «Трабзонспор» решил вернуть Языджи, — неправда. Юсуф очень доволен своим положением в ЦСКА. Языджи любит всех своих товарищей по команде, людей в клубе и болельщиков», — цитирует агента «Чемпионат».

В пяти матчах в составе красно-синих футболист забил уже шесть мячей и отдал две результативные передачи. Турецкий игрок перешёл в ЦСКА на правах аренды до конца сезона этой зимой из французского «Лилля». 

Ранее Аршавин высказался против расширения РПЛ.

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