Плющенко о ЧМ-2022 без россиян: это игра в одни ворота
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Не смотрю за чемпионатом мира. Не знаю результатов, если честно. Вообще, мир не может без России. Это игра в одни ворота», — цитирует Плющенко «Чемпионат».
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
С 23 по 27 марта во французском Монпелье стартовал чемпионат мира по фигурному катанию.
Ранее Роднина прокомментировала слова журналистки об отсутствии российских фигуристов на ЧМ.