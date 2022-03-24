Плющенко о ЧМ-2022 без россиян: это игра в одни ворота

Двукратный олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, смотрит ли он чемпионат мира в Монпелье без российских фигуристов.

«Не смотрю за чемпионатом мира. Не знаю результатов, если честно. Вообще, мир не может без России. Это игра в одни ворота», — цитирует Плющенко «Чемпионат».

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

С 23 по 27 марта во французском Монпелье стартовал чемпионат мира по фигурному катанию.

Ранее Роднина прокомментировала слова журналистки об отсутствии российских фигуристов на ЧМ.