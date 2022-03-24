Роднина прокомментировала слова журналистки об отсутствии российских фигуристов на ЧМ

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Депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на слова канадской журналистки Беверли Смит об отсутствии россиян на чемпионате мира — 2022 по фигурному катанию.
Роднина прокомментировала слова журналистки об отсутствии российских фигуристов на ЧМ
  • РИА Новости

«У них наступила минута славы. После Олимпиады чемпионат мира — всегда самое скучное зрелище. Лидеры и чемпионы все снимаются, а все неудовлетворённые начинают потирать руки. У нас самое большое количество медалей и побед. Ущербный чемпионат, ущербное мнение», — сказала Роднина изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 21 по 27 марта во французском Монпелье.

Ранее канадская журналистка Беверли Смит прокомментировала отсутствие россиян на ЧМ по фигурному катанию 2022 года во французском Монпелье.

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