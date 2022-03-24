The Times: АПЛ запретила подписывать игроков из российских клубов до конца сезона

Английская премьер-лига (АПЛ) запретила подписывать игроков из российских и украинских клубов вне трансферного окна.

ФИФА и УЕФА дали специальное разрешение на подписание игроков из России и Украины. Несмотря на это, АПЛ, итальянская Серия А и немецкая Бундеслига ясно дали понять, что не примут никаких запросов, обосновав это тем, что это может нанести ущерб спортивной целостности соревнований. Испанская Ла Лига, напротив же, позволяет клубам подписывать игроков из двух лиг, сообщает The Times.

Напомним, что 8 марта ФИФА разрешила иностранным игрокам приостановить контракты с российскими и украинскими клубами из-за ситуации на Украине и подписать новые соглашения с зарубежными командами до 30 июня.

Ранее правительство Великобритании разрешило Роману Абрамовичу вложить в «Челси» до €36 млн.