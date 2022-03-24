Мишин: Туктамышева и Семененко представят на Кубке Первого канала новые короткие программы
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«Туктамышева и Семененко представят новые короткие программы, предназначенные для соревнований следующего года. Мне интересно, как будут встречены эти программы. И проверить, насколько целесообразен этот достаточно нетрадиционный тренерский шаг», — цитирует ТАСС Мишина.
Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром ЧМ-2021. Семененко — серебряный призёр командного турнира Олимпиады в Пхёнчхане.
Кубок Первого канала пройдёт с 25 по 27 марта. На турнире будут соревноваться две команды — «Время первых» и «Красная машина».
Ранее сообщалось, что американские фигуристы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер лидируют по итогам короткой программы в соревнованиях пар на чемпионате мира.