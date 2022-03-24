Мишин: Туктамышева и Семененко представят на Кубке Первого канала новые короткие программы

Алексей Мишин, тренер Елизаветы Туктамышевой и Евгения Семененко, сообщил, что его ученики представят на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске новые короткие программы.

«Туктамышева и Семененко представят новые короткие программы, предназначенные для соревнований следующего года. Мне интересно, как будут встречены эти программы. И проверить, насколько целесообразен этот достаточно нетрадиционный тренерский шаг», — цитирует ТАСС Мишина.

Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром ЧМ-2021. Семененко — серебряный призёр командного турнира Олимпиады в Пхёнчхане.

Кубок Первого канала пройдёт с 25 по 27 марта. На турнире будут соревноваться две команды — «Время первых» и «Красная машина».

Ранее сообщалось, что американские фигуристы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер лидируют по итогам короткой программы в соревнованиях пар на чемпионате мира.