Андрей Тихонов не исключает, что решение о расширении РПЛ примут в конце сезона

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов считает, что Российский футбольный союз (РФС) может принять решение об увеличении числа клубов в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 16 до 18 команд в конце сезона-2021/22.
Андрей Тихонов не исключает, что решение о расширении РПЛ примут в конце сезона
  • Gettyimages.ru
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«Я не думаю, что этот вопрос закрылся, я думаю, что он будет ещё рассматриваться. Не исключен вариант, что, может быть, в конце сезона будет поддержан», — цитирует ТАСС Тихонова.

Восьмикратный чемпион России в составе «Спартака» считает хорошей идею расширения РПЛ. Однако Тихонов подчеркнул, что должен обязательно соблюдаться спортивный принцип.

Напомним, что 22 марта на собрании клубов лиги десять из них проголосовали за увеличение количества команд, а пять — против. 23 марта состоялось заседание исполкома РФС, на котором были отклонены запросы на расширение команд РПЛ с 16 до 18, а также на мораторий на вылет в текущем сезоне.

Ранее Валерий Газзаев высказался о решении РФС отклонить расширение РПЛ.

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