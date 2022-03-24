Правительство Великобритании разрешило Абрамовичу вложить в «Челси» до €36 млн

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Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон сообщил, что правительство страны внесло поправки в лицензию «Челси», чтобы лондонский клуб смог выступать в текущем футбольном сезоне.
Правительство Великобритании разрешило Абрамовичу вложить в «Челси» до €36 млн
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«Правительство внесло изменения в лицензию футбольного клуба «Челси», чтобы болельщики могли получить доступ к билетам на выездные матчи, кубковые игры и женские матчи», — цитирует Хаддлстона INews.

По его словам, после того как владелец «Челси» Роман Абрамович был добавлен в санкционный список Великобритании, Минспорт активно работал над тем, чтобы клуб мог продолжать играть в футбол, обеспечивая при этом соблюдение режима санкций.

Хаддлстон дал понять, что исправленная лицензия разрешает «Челси» получить до €36 млн от своей материнской компании Fordstam Ltd, владельцем которой является Абрамович.

Абрамович попал в санкционный список Великобритании. 26 февраля бизнесмен передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а 2 марта объявил, что собирается продать «Челси».

Сейчас «Челси» (59 очков) занимает третью строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (70).

Абрамович купил «Челси» за £140 млн в 2003 году.

Ранее сообщалось, что представители Абрамовича начали переговоры о покупке турецкого клуба «Гёзтепе».

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