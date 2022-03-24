Экс-защитница «Локомотива» Мягкова рассказала о своём переходе в «Верону»

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Защитница сборной России по футболу Алина Мягкова рассказала, как состоялся её переход из московского «Локомотива» в итальянскую «Верону».
Экс-защитница «Локомотива» Мягкова рассказала о своём переходе в «Верону»
  • РИА Новости

«Я закончила учёбу и стала свободным игроком, после чего на меня вышел скаут «Вероны» — предложил перейти к ним до конца сезона», — цитирует Мягкову «Чемпионат».

Мягкова считает, что приняла правильное решение о переезде в Италию. Она подчеркнула, что Серия А — один из сильнейших чемпионатов в Европе.

«Я наберусь опыта, играя против таких топов, как «Ювентус», «Рома» и «Наполи». Они ничем не уступают по уровню «Барселоне», «Челси» или другим европейским грандам», — заключила 23-летняя футболистка.

Ранее бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил о желании работать в Российской премьер-лиге (РПЛ), несмотря на политическую ситуацию в мире.

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