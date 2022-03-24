Экс-защитница «Локомотива» Мягкова рассказала о своём переходе в «Верону»
- РИА Новости
«Я закончила учёбу и стала свободным игроком, после чего на меня вышел скаут «Вероны» — предложил перейти к ним до конца сезона», — цитирует Мягкову «Чемпионат».
Мягкова считает, что приняла правильное решение о переезде в Италию. Она подчеркнула, что Серия А — один из сильнейших чемпионатов в Европе.
«Я наберусь опыта, играя против таких топов, как «Ювентус», «Рома» и «Наполи». Они ничем не уступают по уровню «Барселоне», «Челси» или другим европейским грандам», — заключила 23-летняя футболистка.
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