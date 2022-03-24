Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Лейкерс» в матче НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке уступил «Филадельфия Севенти Сиксерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра, которая прошла в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 126:121 в пользу команды из Пенсильвании.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, который записал на свой счёт дабл-дабл (30 очков, десять подборов).

«Филадельфия» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лейкерс» располагается на девятой позиции на Западе.

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Джеймса принёс «Лейкерс» победу над «Кливлендом».