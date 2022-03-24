Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Лейкерс» в матче НБА
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Игра, которая прошла в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 126:121 в пользу команды из Пенсильвании.
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, который записал на свой счёт дабл-дабл (30 очков, десять подборов).
«Филадельфия» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лейкерс» располагается на девятой позиции на Западе.
Ранее сообщалось, что трипл-дабл Джеймса принёс «Лейкерс» победу над «Кливлендом».