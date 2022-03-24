Голевой пас Ничушкина не помог «Колорадо» в матче с «Ванкувером»

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«Колорадо Эвеланш» потерпел поражение на своём льду в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Ванкувер Кэнакс».
Голевой пас Ничушкина не помог «Колорадо» в матче с «Ванкувером»
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Игра, которая прошла в Денвере, завершилась со счётом 3:1 в пользу канадской команды.

В составе «Ванкувера» шайбы забросили Брок Бёзер (42-я минута), Джей Ти Миллер (44-я) и Бо Хорват (60-я). У «Колорадо» отличился Назем Кадри (47-я). Ему ассистировал российский нападающий Валерий Ничушкин.

«Колорадо» (95 очков) лидирует в Западной конференции. «Ванкувер Кэнакс» (70) идёт на 11-м месте.

Ранее сообщалось, что российский нападающий Владислав Фирстов подписал контракт с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд».

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