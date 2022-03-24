НХЛ признала недействительным переход Дадонова в «Анахайм»
Сделка состоялась 22 марта. Она не могла быть заключена, поскольку в контракте Дадонова прописан пункт об ограничении на обмен, сообщает пресс-служба НХЛ.
33-летний россиянин в сезоне-2021/22 в 62 матчах за «Голден Найтс» забросил 15 шайб и отдал 12 голевых передач.
«Анахайм» (65 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Вегас» (72) идёт на восьмой строчке.
Ранее сообщалось, что российский нападающий Владислав Фирстов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд».