НХЛ признала недействительным переход Дадонова в «Анахайм»

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) сообщила, что аннулирует переход российского нападающего Евгения Дадонова из «Вегас Голден Найтс» в «Анахайм Дакс».

Сделка состоялась 22 марта. Она не могла быть заключена, поскольку в контракте Дадонова прописан пункт об ограничении на обмен, сообщает пресс-служба НХЛ

33-летний россиянин в сезоне-2021/22 в 62 матчах за «Голден Найтс» забросил 15 шайб и отдал 12 голевых передач.

«Анахайм» (65 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Вегас» (72) идёт на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что российский нападающий Владислав Фирстов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд».




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