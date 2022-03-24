Шайба Михеева в меньшинстве помогла «Торонто» победить «Нью-Джерси» в матче НХЛ
Игра, которая прошла на «Скотиабанк-Арене», завершилась со счётом 3:2 в пользу канадской команды.
В составе «Лифс» шайбы забросили Илья Михеев (33-я минута), Митчелл Марнер (35-я), Пьер Энгвалль (56-я). У «Дэвилз» отличились Дэймон Сиверсон (26-я), Нико Хишир (34-я).
Михеев забросил шайбу, когда «Торонто» играл в меньшинстве.
«Торонто» (85 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Джерси» (51) располагается на 14-й строчке.
Ранее сообщалось, что российский нападающий Владислав Фирстов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд».