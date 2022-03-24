Гол и пас Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче с «Баффало»

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«Баффало Сэйбрз» на своём льду в серии буллитов нанёс поражение «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду арены «Кибэнк-центр», завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Дона Гранато.

В составе «Баффало» шайбы забросили Тейдж Томпсон (18-я и 42-я минуты) и Земгус Гиргенсонс (36-я). У «Питтсбурга» отличились Сидни Кросби (21-я), Евгений Малкин (39-я) и Крис Летанг (56-я).

Малкин также  оформил одну результативную передачу.

Победный буллит реализовал Томпсон.

«Баффало» (54 очка) занимает 12-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Питтсбург» (88) располагается на третьей позиции.

Ранее сообщалось, что российский нападающий Владислав Фирстов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд».

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