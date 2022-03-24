Гол и пас Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче с «Баффало»
Игра, которая прошла на льду арены «Кибэнк-центр», завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Дона Гранато.
В составе «Баффало» шайбы забросили Тейдж Томпсон (18-я и 42-я минуты) и Земгус Гиргенсонс (36-я). У «Питтсбурга» отличились Сидни Кросби (21-я), Евгений Малкин (39-я) и Крис Летанг (56-я).
Малкин также оформил одну результативную передачу.
Победный буллит реализовал Томпсон.
«Баффало» (54 очка) занимает 12-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Питтсбург» (88) располагается на третьей позиции.
Ранее сообщалось, что российский нападающий Владислав Фирстов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд».