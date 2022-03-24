«РБ Спорт»: РФС может направить в CAS ещё один иск против ФИФА и УЕФА

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Российский футбольный союз (РФС) может направить в Международный арбитражный суд (CAS) ещё один иск против Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, новый иск может быть связан с приостановкой выплат по специальным детско-юношеским программам, которые были запущены в России по инициативе ФИФА и УЕФА.

Напомним, что 24 марта национальная команда должна была сыграть в стыках чемпионата мира 2022 года с Польшей, однако поляки автоматически вышли в финал стыковых матчей, поскольку ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

CAS отказал РФС в удовлетворении ходатайства о переносе стыковых матчей сборных России и Польши за право сыграть на чемпионате мира — 2022.

Ранее Баринов заявил, что российских спортсменов душат везде, но это на их совести.

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