В «Рубине» опровергли информацию о переходе Кварацхелии в «Динамо» Батуми

Пресс-служба казанского «Рубина» отреагировала на информацию о возможном переходе Хвичи Кварацхелии в «Динамо» Батуми.

«Кварацхелия не приостанавливал контракт с «Рубином». Клуб не получал никаких бумаг», — цитирует пресс-службу клуба «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация о том, что футболист перешёл в «Динамо» Батуми. В настоящий момент он находится в расположении сборной Грузии и готовится к международным матчам.

СМИ сообщали о том, что семья футболиста получает угрозы из-за выступления игрока в России.

Ранее «Рубин» отреагировал мемом на слухи об уходе Кварацхелии.