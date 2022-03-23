В «Рубине» опровергли информацию о переходе Кварацхелии в «Динамо» Батуми
- РИА Новости
«Кварацхелия не приостанавливал контракт с «Рубином». Клуб не получал никаких бумаг», — цитирует пресс-службу клуба «Спорт-Экспресс».
Ранее появилась информация о том, что футболист перешёл в «Динамо» Батуми. В настоящий момент он находится в расположении сборной Грузии и готовится к международным матчам.
СМИ сообщали о том, что семья футболиста получает угрозы из-за выступления игрока в России.
Ранее «Рубин» отреагировал мемом на слухи об уходе Кварацхелии.