В «Рубине» мемом отреагировали на слухи об уходе Кварацхелии

Пресс-служба казанского «Рубина» иронично отреагировала на уход Хвичи Кварацхелии в «Динамо» Батуми.

«Хватит писать, что я ухожу куда-то», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

21-летний футболист заключил контракт с «Рубином» в 2019 году и провёл за команду 69 матчей. Контракт с полузащитником рассчитан до лета 2024 года.

23 марта стало известно, что Кварацхелия присоединился к «Динамо» из Батуми.

Ранее генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов высказался о конфликте главного тренера клуба Леонида Слуцкого и судьи Виталия Мешкова.