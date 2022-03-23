В «Рубине» мемом отреагировали на слухи об уходе Кварацхелии

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Пресс-служба казанского «Рубина» иронично отреагировала на уход Хвичи Кварацхелии в «Динамо» Батуми.
В «Рубине» мемом отреагировали на слухи об уходе Кварацхелии
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Хватит писать, что я ухожу куда-то», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

21-летний футболист заключил контракт с «Рубином» в 2019 году и провёл за команду 69 матчей. Контракт с полузащитником рассчитан до лета 2024 года.

23 марта стало известно, что Кварацхелия присоединился к «Динамо» из Батуми.

Ранее генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов высказался о конфликте главного тренера клуба Леонида Слуцкого и судьи Виталия Мешкова.

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