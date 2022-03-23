Сидоркова — о неучастии в W Series: сегодня ещё немного поплачу, а завтра за тренировки

Короткая ссылка
Российская гонщица Ирина Сидоркова отреагировала на то, что не попала в число участниц нового сезона W Series.
Сидоркова — о неучастии в W Series: сегодня ещё немного поплачу, а завтра за тренировки
  • Gettyimages.ru
  • © Lars Baron

«Сказка закончилась, гонок не будет. W Series 2022 пройдёт без меня. Очень жаль, что вот уже третий год подряд моя спортивная карьера и мои детские мечты оказываются растоптанными. Я не сломаюсь, я, может, ещё юная, но я очень сильная — жизнь закалила. Сегодня ещё немного поплачу, а завтра за тренировки», — написала российская спортсменка в своём Instagram-аккаунте.

В прошлом сезоне Сидоркова заняла девятое место в турнирной таблице чемпионата. В этом сезоне программа развития SMP Racing, которая спонсировала спортсменку, объявила, что в сезоне 2022 года её гонщики не смогут принять участия в международных гоночных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Сидоркова не примет участия в новом сезоне W Series.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить