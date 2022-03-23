Сидоркова — о неучастии в W Series: сегодня ещё немного поплачу, а завтра за тренировки

Российская гонщица Ирина Сидоркова отреагировала на то, что не попала в число участниц нового сезона W Series.

«Сказка закончилась, гонок не будет. W Series 2022 пройдёт без меня. Очень жаль, что вот уже третий год подряд моя спортивная карьера и мои детские мечты оказываются растоптанными. Я не сломаюсь, я, может, ещё юная, но я очень сильная — жизнь закалила. Сегодня ещё немного поплачу, а завтра за тренировки», — написала российская спортсменка в своём Instagram-аккаунте.

В прошлом сезоне Сидоркова заняла девятое место в турнирной таблице чемпионата. В этом сезоне программа развития SMP Racing, которая спонсировала спортсменку, объявила, что в сезоне 2022 года её гонщики не смогут принять участия в международных гоночных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Сидоркова не примет участия в новом сезоне W Series.