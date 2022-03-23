Врач ФК «Енисей» Фомин назвал причины приступа у пассажирки рейса Калининград — Москва

Врач клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Енисей» Владимир Фомин рассказал, почему пассажирка рейса Калининград — Москва почувствовала себя плохо в полёте.

«Причиной такого коллапса, потери давления с сохранением сознания, скорее всего, стала паническая атака. Что-то её встревожило, накануне плохо спала, плюс ко всему обстановка в самолёте: душно, турбулентность. Всё накопилось. Любой человек, который попадает в подобную ситуацию, потом очень долго приходит в себя. Боится за своё здоровье, не повторится ли это ещё раз. Поэтому очень важно в данной ситуации психологически его сопровождать», — сказал Фомин в интервью RT.

Изначально полёт проходил в штатном режиме, но в воздухе, примерно за час до приземления, Елене Евгращенковой неожиданно стало плохо. Она села на пол у запасного выхода и не могла ни говорить, ни шевелить руками.

Ранее Фомин рассказал, как спас пассажирке рейса Калининград — Москва жизнь.