Опубликовано видео потасовки Кучерова с Ахо после поражения «Тампы» от «Каролины»

В сети появилось видео потасовки российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова с финским форвардом «Каролина Харрикейнз» Себастьяном Ахо.

Кучеров после окончания игры попытался устроить драку с финским форвардом соперников Ахо. Арбитры матча и остальные хоккеисты предотвратили конфликт.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение от «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 2:3.

Ранее сообщалось, что передача Валерия Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Эдмонтон».