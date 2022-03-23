Опубликовано видео потасовки Кучерова с Ахо после поражения «Тампы» от «Каролины»
- AP
- © Chris O'Meara
Кучеров после окончания игры попытался устроить драку с финским форвардом соперников Ахо. Арбитры матча и остальные хоккеисты предотвратили конфликт.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение от «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 2:3.
Ранее сообщалось, что передача Валерия Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Эдмонтон».
Nikita Kucherov went after Sebastian Aho and the benches cleared as the @Canes - @TBLightning game ended. pic.twitter.com/JLeQFs9tKn— Sportsnet (@Sportsnet) March 23, 2022