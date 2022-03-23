Опубликовано видео потасовки Кучерова с Ахо после поражения «Тампы» от «Каролины»

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В сети появилось видео потасовки российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова с финским форвардом «Каролина Харрикейнз» Себастьяном Ахо.
Опубликовано видео потасовки Кучерова с Ахо после поражения «Тампы» от «Каролины»
  • AP
  • © Chris O'Meara

Кучеров после окончания игры попытался устроить драку с финским форвардом соперников Ахо. Арбитры матча и остальные хоккеисты предотвратили конфликт.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение от «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 2:3.

Ранее сообщалось, что передача Валерия Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Эдмонтон».

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