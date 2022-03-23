Гол и пас Барабанова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Калгари»

«Калгари Флэймз» на своём льду потерпел поражение от «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду арены «Скотиабанк Саддлдом», завершилась со счётом 4:3 в пользу команды из США.

Российский нападающий «Шаркс» Александр Барабанов забросил одну шайбу на 52-й минуте матча и сделал результативную передачу. В составе «Сан-Хосе» также отличились Марк-Эдуар Власик (15-я минута), Тимо Майер (38-я), Логан Кутюр (52-я).

У «Флэймз» шайбы забросили Джонни Годро (5-я), Диллон Дюбе (9-я), Микаэль Баклунд (25-я).

«Сан-Хосе» (64 очка) занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Калгари» (84) идёт на втором месте.

Ранее сообщалось, что передача Валерия Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Эдмонтон».