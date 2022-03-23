Гол и пас Барабанова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Калгари»

Короткая ссылка
«Калгари Флэймз» на своём льду потерпел поражение от «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол и пас Барабанова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Калгари»
  • Gettyimages.ru
  • © Gerry Thomas/NHLI

Игра, которая прошла на льду арены «Скотиабанк Саддлдом», завершилась со счётом 4:3 в пользу команды из США.

Российский нападающий «Шаркс» Александр Барабанов забросил одну шайбу на 52-й минуте матча и сделал результативную передачу. В составе «Сан-Хосе» также отличились Марк-Эдуар Власик (15-я минута), Тимо Майер (38-я), Логан Кутюр (52-я).

У «Флэймз» шайбы забросили Джонни Годро (5-я), Диллон Дюбе (9-я), Микаэль Баклунд (25-я).

«Сан-Хосе» (64 очка) занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Калгари» (84) идёт на втором месте.

Ранее сообщалось, что передача Валерия Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Эдмонтон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить