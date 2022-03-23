Гол Гурьянова принёс «Далласу» победу в матче НХЛ с «Эдмонтоном»

«Даллас Старз» на своём льду нанёс поражение «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр», завершилась со счётом 5:3 в пользу команды из Техаса.

В «Старз» отличились Джейсон Робертсон (27-я минута), Джо Павелски (28-я), Роопе Хинц (55-я), Денис Гурьянов (55-я), Тайлер Сегин (60-я). У «Ойлерз» шайбы забросили Кайлер Ямамото (17-я), Эвандер Кейн (47-я), Леон Драйзайтль (47-я).

«Даллас» (73 очка) занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Эдмонтон» (75) располагается на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что передача Валерия Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Эдмонтон».