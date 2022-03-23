«Айлендерс» обыграл «Оттаву», Варламов оформил первый в сезоне шатаут

«Нью-Йорк Айлендерс» на своём льду нанёс поражение «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла в Элмонте, завершилась со счётом 3:0 в пользу команды из США.

В составе «Айлендерс» отличились Скотт Мейфилд (50-я минута), Андерс Ли (58-я) и Зак Паризе (60-я).

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов впервые в сезоне-2021/22 оформил шатаут. Вратарь отразил 24 броска.

«Айлендерс» (63 очка) занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Оттава» (49) располагается на 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что передача Валерия Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Эдмонтон».