«Айлендерс» обыграл «Оттаву», Варламов оформил первый в сезоне шатаут

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«Нью-Йорк Айлендерс» на своём льду нанёс поражение «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Айлендерс» обыграл «Оттаву», Варламов оформил первый в сезоне шатаут
  • AP
  • © Frank Franklin II

Игра, которая прошла в Элмонте, завершилась со счётом 3:0 в пользу команды из США.

В составе «Айлендерс» отличились Скотт Мейфилд (50-я минута), Андерс Ли (58-я) и Зак Паризе (60-я).

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов впервые в сезоне-2021/22 оформил шатаут. Вратарь отразил 24 броска.

«Айлендерс» (63 очка) занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Оттава» (49) располагается на 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что передача Валерия Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Эдмонтон».

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