Шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Сент-Луисом»

«Сент-Луис Блюз» в гостях нанёс поражение «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла в столице США, завершилась со счётом 5:2 в пользу «Блюз».

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили Брэндон Саад (12-я минута), Райан О'Райлли (18-я), Натан Уолкер (31-я), Брэйден Шенн (38-я) и Дэвид Перрон (60-я). У «Вашингтона» отличились Евгений Кузнецов (9-я) и Том Уилсон (14-я).

«Сент-Луис» (79 очков) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Вашингтон» (80) идёт на восьмой позиции на Востоке.

Ранее сообщалось, что передача Валерия Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Эдмонтон».