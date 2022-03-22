Малафеев — о расширении РПЛ: правильное решение в условиях отсутствия еврокубков

Бывший вратарь сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал решение о возможном расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.

«В условиях отсутствия еврокубков, думаю, что это правильно решение», — цитирует Малафеева «Спорт-Экспресс».

По словам футболиста, благодаря расширению РПЛ другие регионы получат развитие футбола, потому что интерес к чемпионату возрастёт.

«Расширение лиги даст возможность проводить больше матчей в условиях нынешней ситуации, когда клубы лишены права участвовать в еврокубках», — добавил Малафеев.

Напомним, что 22 марта в Москве состоялось собрание клубов РПЛ, на котором десять из них проголосовали за увеличение количества команд, а пять — против. Заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) состоится 23 марта.

Ранее бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев поддержал решение о возможном расширении РПЛ.