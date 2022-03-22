Малафеев — о расширении РПЛ: правильное решение в условиях отсутствия еврокубков

Короткая ссылка
Бывший вратарь сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал решение о возможном расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.

«В условиях отсутствия еврокубков, думаю, что это правильно решение», — цитирует Малафеева «Спорт-Экспресс».

По словам футболиста, благодаря расширению РПЛ другие регионы получат развитие футбола, потому что интерес к чемпионату возрастёт.

«Расширение лиги даст возможность проводить больше матчей в условиях нынешней ситуации, когда клубы лишены права участвовать в еврокубках», — добавил Малафеев.

Напомним, что 22 марта в Москве состоялось собрание клубов РПЛ, на котором десять из них проголосовали за увеличение количества команд, а пять — против. Заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) состоится 23 марта.

Ранее бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев поддержал решение о возможном расширении РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить