Малафеев — о расширении РПЛ: правильное решение в условиях отсутствия еврокубков
«В условиях отсутствия еврокубков, думаю, что это правильно решение», — цитирует Малафеева «Спорт-Экспресс».
По словам футболиста, благодаря расширению РПЛ другие регионы получат развитие футбола, потому что интерес к чемпионату возрастёт.
«Расширение лиги даст возможность проводить больше матчей в условиях нынешней ситуации, когда клубы лишены права участвовать в еврокубках», — добавил Малафеев.
Напомним, что 22 марта в Москве состоялось собрание клубов РПЛ, на котором десять из них проголосовали за увеличение количества команд, а пять — против. Заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) состоится 23 марта.
Ранее бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев поддержал решение о возможном расширении РПЛ.