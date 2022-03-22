Источник: ПСЖ летом расстанется с Рамосом
Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс.
По информации источника, парижский клуб больше не нуждается в услугах футболиста. Отмечается, что руководство в ближайшее время объявит о своём решении. В связи с этим ПСЖ ищет молодого игрока в оборону.
В нынешнем сезоне Рамос принял участие только в пяти матчах команды во всех турнирах и не отличился голевыми действиями.
Напомним, что Рамос перешёл в ПСЖ летом 2021 года. Он покинул мадридский «Реал», за который выступал с 2005 года.
Ранее сообщалось, что УЕФА хочет запретить показ в России ближайших матчей сборных.