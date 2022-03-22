Американский журналист рассказал, что будет с квотами россиян после пропуска ЧМ-2022

Американский журналист Филип Херш рассказал, чем обернётся для российских фигуристов отстранение от международных турниров.

«Побочный эффект от запрета участия россиян на чемпионате мира: если ISU не изменит правила, у них будет только по одной квоте в каждой дисциплине на следующий чемпионат мира, где им будет разрешено выступить», — написал Херш в своих социальных сетях.

Напомним, что Международный союз конькобежцев отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 23 по 27 марта во французском Монпелье.

Ранее сообщалось, что Щербакова выступит на ледовом фестивале «Влюблённые в фигурное катание».