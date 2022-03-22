Орлов: хорошо, что «Зенит» уже сыграл два матча с ЦСКА

Известный телекомментатор Геннадий Орлов высказался о результатах московского ЦСКА после зимней паузы и покупки новых футболистов.

«ЦСКА помогли возвращение Василия Березуцкого и, конечно, приход четырёх игроков, которые сразу стали ведущими. Я подумал: хорошо, что «Зенит» уже сыграл в этом сезоне два матча с ЦСКА. С ними было бы мучение», — сказал Орлов в эфире «Радио «Зенит».

Он добавил, что в настоящий момент ЦСКА находится на одном уровне с «Зенитом». Телекомментатор отметил, что у армейцев сбалансированная команда.

ЦСКА (42 очка) занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

Ранее в ЦСКА сообщили, что Акинфеев продлит контракт с клубом.