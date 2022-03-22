Костомаров: Кубок Первого канала не сравнится по уровню с чемпионатом мира

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Олимпийский чемпион в танцах на льду 2006 года Роман Костомаров поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира 2022 года по фигурному катанию.
Костомаров: Кубок Первого канала не сравнится по уровню с чемпионатом мира
  • Gettyimages.ru
  • © S. Levin

Он заявил, что не будет смотреть ни чемпионат мира, ни Кубок Первого канала по фигурному катанию.

«Чемпионат мира — один из главных стартов в карьере фигуриста, может быть, второй по значимости после Олимпиады. Естественно, Кубок Первого канала не сравнится по уровню с чемпионатом мира», — цитирует Костомарова «Газета.Ru».

Вместе тем он рад, что у российских фигуристов есть возможность соревноваться и сохранить форму. Он отметил, что без Кубка Первого канала отдых получился бы слишком затяжным для спортсменов.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 23 по 27 марта во французском Монпелье. Россияне не выступят на турнире из-за отстранения ISU в связи с ситуацией на Украине.

Кубок Первого канала состоится с 25 по 27 марта в Саранске.

Ранее Ягудин признался, что не будет смотреть ЧМ-2022 без российских фигуристов.

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