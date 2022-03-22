Костомаров: Кубок Первого канала не сравнится по уровню с чемпионатом мира
- Gettyimages.ru
- © S. Levin
Он заявил, что не будет смотреть ни чемпионат мира, ни Кубок Первого канала по фигурному катанию.
«Чемпионат мира — один из главных стартов в карьере фигуриста, может быть, второй по значимости после Олимпиады. Естественно, Кубок Первого канала не сравнится по уровню с чемпионатом мира», — цитирует Костомарова «Газета.Ru».
Вместе тем он рад, что у российских фигуристов есть возможность соревноваться и сохранить форму. Он отметил, что без Кубка Первого канала отдых получился бы слишком затяжным для спортсменов.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 23 по 27 марта во французском Монпелье. Россияне не выступят на турнире из-за отстранения ISU в связи с ситуацией на Украине.
Кубок Первого канала состоится с 25 по 27 марта в Саранске.
Ранее Ягудин признался, что не будет смотреть ЧМ-2022 без российских фигуристов.