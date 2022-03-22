Костомаров: Кубок Первого канала не сравнится по уровню с чемпионатом мира

Олимпийский чемпион в танцах на льду 2006 года Роман Костомаров поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира 2022 года по фигурному катанию.

Он заявил, что не будет смотреть ни чемпионат мира, ни Кубок Первого канала по фигурному катанию.

«Чемпионат мира — один из главных стартов в карьере фигуриста, может быть, второй по значимости после Олимпиады. Естественно, Кубок Первого канала не сравнится по уровню с чемпионатом мира», — цитирует Костомарова «Газета.Ru».

Вместе тем он рад, что у российских фигуристов есть возможность соревноваться и сохранить форму. Он отметил, что без Кубка Первого канала отдых получился бы слишком затяжным для спортсменов.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 23 по 27 марта во французском Монпелье. Россияне не выступят на турнире из-за отстранения ISU в связи с ситуацией на Украине.

Кубок Первого канала состоится с 25 по 27 марта в Саранске.

Ранее Ягудин признался, что не будет смотреть ЧМ-2022 без российских фигуристов.