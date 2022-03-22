Журова заявила, что CAS была дана команда отклонять все российские иски

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Олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне отказать в удовлетворении ходатайства Российского футбольного союза (РФС) о переносе стыковых матчей чемпионата мира 2022 года с участием сборной России на более поздний срок.
Журова заявила, что CAS была дана команда отклонять все российские иски
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«CAS находится не у нас на территории. Этот орган хоть и должен быть независимым, но у него вряд ли это получится. Тем более просто дана команда не поддерживать ни одного иска русских», — цитирует депутата Госдумы «Спорт-Экспресс».

По её словам, международное право и западная демократия полностью себя дискредитировали. Журова уверена, что суд не желает принимать дела с целью избежать публичной дискуссии.

«Даже невозможно в суде этот вопрос поднять, чтобы люди нам свои аргументы приводили. Видимо, сказать нечего», — сказала она.

Сборная России по футболу 26 марта проведёт тренировку с молодёжной командой. Сбор национальной команды проходит с 21 по 27 марта в Москве.

Ранее бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Самедов прокомментировал решение CAS.

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