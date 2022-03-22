Итальянский велогонщик Кольбрелли пережил остановку сердца после финиша гонки

Итальянский велогонщик команды Bahrain Victorious Сонни Кольбрелли пережил остановку сердца на финише первого этапа гонки «Вуэльта Каталонии».

Спортсмен финишировал вторым, после чего потерял сознание. К гонщику сразу прибыли медики и зафиксировали остановку сердца. Для реанимации Кольбрелли понадобился дефибриллятор. Позже 31-летний гонщик пришёл в сознание и был доставлен в местную больницу, сообщает Velonews.com.

Команда заявила, что обследование Кольбрелли не выявило нарушений функций сердца, но ему ещё предстоит пройти дополнительные тесты. В настоящее время гонщик чувствует себя хорошо.

Напомним, что ранее итальянский велогонщик сошёл с гонки Париж — Ницца по причине бронхита. Он также пропустил гонку Милан — Сан-Ремо.

Победителем первого этапа стал австриец Майкл Мэттьюс.

Многодневная велогонка Мирового тура «Вуэльта Каталонии» пройдёт с 21 по 27 марта 2022 года в 101-й раз в своей истории.

Ранее главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец сообщил, что у россиян в этой дисциплине нет возможности заявиться за команды в нейтральном статусе.