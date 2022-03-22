Итальянский велогонщик Кольбрелли пережил остановку сердца после финиша гонки

Короткая ссылка
Итальянский велогонщик команды Bahrain Victorious Сонни Кольбрелли пережил остановку сердца на финише первого этапа гонки «Вуэльта Каталонии».
Итальянский велогонщик Кольбрелли пережил остановку сердца после финиша гонки
  • Gettyimages.ru
  • © Bas Czerwinski

Спортсмен финишировал вторым, после чего потерял сознание. К гонщику сразу прибыли медики и зафиксировали остановку сердца. Для реанимации Кольбрелли понадобился дефибриллятор. Позже 31-летний гонщик пришёл в сознание и был доставлен в местную больницу, сообщает Velonews.com.

Команда заявила, что обследование Кольбрелли не выявило нарушений функций сердца, но ему ещё предстоит пройти дополнительные тесты. В настоящее время гонщик чувствует себя хорошо.

Напомним, что ранее итальянский велогонщик сошёл с гонки Париж — Ницца по причине бронхита. Он также пропустил гонку Милан — Сан-Ремо.

Победителем первого этапа стал австриец Майкл Мэттьюс.

Многодневная велогонка Мирового тура «Вуэльта Каталонии» пройдёт с 21 по 27 марта 2022 года в 101-й раз в своей истории.

Ранее главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец сообщил, что у россиян в этой дисциплине нет возможности заявиться за команды в нейтральном статусе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить