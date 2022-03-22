Чемпионка мира по пауэрлифтингу Наумова прокомментировала отношение американцев к ситуации в Донбассе

Чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова прокомментировала отношение американцев к ситуации в Донбассе.

В стриме RT «Летучка» она выразила мнение, что актёр и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, как и все жители США, далёк от понимания ситуации в мире, в том числе в Донбассе.

«Мы очень близко общаемся со спортсменами американскими, они говорят: «Что за Донбасс? Мы что-то видели, слышали», — сообщила Наумова.

По её словам, американцы даже не понимали, что Россия и Украина — разные страны, что Донбасс не считает себя Украиной.

«Для них это уже очень сложно», — заключила Наумова.

Ранее Наумова ответила на обращение Шварценеггера к россиянам.