Чемпионка мира по пауэрлифтингу Наумова прокомментировала отношение американцев к ситуации в Донбассе

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Чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова прокомментировала отношение американцев к ситуации в Донбассе.
Чемпионка мира по пауэрлифтингу Наумова прокомментировала отношение американцев к ситуации в Донбассе
  • vk.com
  • © naumova_maryana

В стриме RT «Летучка» она выразила мнение, что актёр и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, как и все жители США, далёк от понимания ситуации в мире, в том числе в Донбассе.

«Мы очень близко общаемся со спортсменами американскими, они говорят: «Что за Донбасс? Мы что-то видели, слышали», — сообщила Наумова.

По её словам, американцы даже не понимали, что Россия и Украина — разные страны, что Донбасс не считает себя Украиной.

«Для них это уже очень сложно», — заключила Наумова.

Ранее Наумова ответила на обращение Шварценеггера к россиянам.

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