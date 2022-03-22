Форвард «Детройта» Наместников перешёл в «Даллас»

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» Владислав Наместников перешёл в «Даллас Старз».
Форвард «Детройта» Наместников перешёл в «Даллас»
  • Gettyimages.ru

«Детройт» в результате сделки получил право выбора в четвёртом раунде драфта НХЛ 2022 года, сообщает пресс-служба НХЛ

29-летний Наместников перешёл в «Детройт» в 2020 году. Российский форвард в сезоне-2021/22 в 60 матчах набрал 25 (13 шайб + 12 результативных передач) очков.

«Даллас» (71 очко) занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Детройт» (57) идёт на 11-й строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин повторил уникальный рекорд Гретцки в НХЛ.

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