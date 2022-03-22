Передача Романова не помогла «Монреалю» обыграть «Бостон» в матче НХЛ

«Монреаль Канадиенс» на своём льду потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в овертайме в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду арены «Белл-Центр», завершилась со счётом 3:2 в пользу команды из США.

В составе «Монреаля» шайбы забросили Дэвид Савар (29-я минута) и Джоэль Армиа (42-я). У «Бостона» отличились Брэд Маршанд (10-я, 61-я) и Коннор Клифтон (58-я).

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов оформил результативную передачу.

«Монреаль» (44 очка) занимает 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Бостон» (82) располагается на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин повторил уникальный рекорд Гретцки в НХЛ.