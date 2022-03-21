Игнатьев: ФИФА, УЕФА и CAS забыли, что cпорт находится вне политики

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) отказать Российскому футбольному союзу (РФС) в удовлетворении ходатайства о переносе стыковых матчей сборной России и Польши за право сыграть на чемпионате мира — 2022.

«Решение было ожидаемым! ФИФА, УЕФА и CAS — все навалились на Россию и забыли про один из главных постулатов: cпорт вне политики», — цитирует Игнатьева Sport24.

Специалист надеется, что все меры по отношению к сборной России и отечественным клубам являются недолговременными и скоро команды смогут играть во всех международных турнирах. Он также назвал правильным решением проведение мартовского сбора национальной команды, несмотря на отстранение от матчей.

«Это покажет нашим людям, что у нас есть сборная и российский футбол жив. Дальше надо будет стараться заявляться в турниры, которые не под эгидой ФИФА и УЕФА. Это будет очень обидно, но там мы сможем выступать!» — добавил Игнатьев.

Напомним, что 24 марта национальная сборная должна была сыграть в стыках с Польшей, однако поляки автоматически вышли в финал стыковых матчей, потому что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Ранее бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Самедов прокомментировал решение CAS отказать РФС в удовлетворении ходатайства о переносе стыковых матчей ЧМ-2022.