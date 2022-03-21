«Чемпионат»: в РФС не поддерживают расширение РПЛ и мораторий на вылет
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Как сообщает «Чемпионат», в РФС считают, что данные реформы заставят полностью пересмотреть подход к выдаче лицензий клубам — новичкам лиги. Кроме того, в союзе просто не уверены, что расширение пойдёт на пользу российскому футболу.
По информации СМИ, на данный момент в РПЛ рассматривается возможность расширения первенства с сезона-2022/23 с 16 до 18 команд, а также отмена вылета из элитного дивизиона в этом сезоне.
Ранее бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев поддержал расширение РПЛ до 18 клубов.