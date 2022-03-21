Кучаев признался, что вызов в сборную стал для него неожиданностью

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Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев отреагировал на свой вызов в сборную России по футболу.
Кучаев признался, что вызов в сборную стал для него неожиданностью
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Вызов в сборную стал неожиданностью, потому что списки к этому моменту уже были известны. А утром позвонили и сказали: «Приезжай». Первые эмоции — удивление, потому что настолько неожиданно всё получилось», — цитирует Кучаева Sport24.

Футболист отметил, что ему будут в плюс даже тренировки в национальной команде, так как рядом будут работать игроки высочайшего уровня. По словам Кучаева, ему хочется набраться опыта от своего пребывания в сборной.

«С Карпиным пока ни разу не общался. Сейчас мне это только предстоит», — добавил полузащитник.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды в Москве продлится до 27 марта.

Ранее сообщалось, что полузащитники Александр Ерохин и Арсен Захарян, а также нападающие Фёдор Смолов и Антон Заболотный пропустят ближайший сбор сборной России по решению врачей.

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