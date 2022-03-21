Источник: «Наполи» проявляет интерес к Кварацхелии

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Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
Источник: «Наполи» проявляет интерес к Кварацхелии
  • globallookpress.com
  • © Michal Dubiel

Об этом сообщает Alfredopedulla.

По информации источника, к футболисту проявляет интерес «Наполи». Отмечается, что клуб хочет усилиться на следующий сезон.

Контракт Кварацхелии с «Рубином» рассчитан до 2024 года. В настоящий момент он находится в расположении сборной Грузии. СМИ сообщают, что футболист может не вернуться в Россию из-за давления на его семью.

Ранее Деспотович заявил, что хорошим игрокам и тренерам судьи не мешают.

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