СБР оспорит отстранение россиян от международных соревнований в CAS

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что организация оспорит отстранение российских биатлонистов со стороны Международного союза биатлонистов (IBU) в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Совместно с ОКР мы будем оспаривать данные решения в CAS. У нас имеется такая практика. Год назад мы оспаривали решение IBU по поводу цветного или монохромного логотипа — и нам удалось отстоять свою позицию», — цитирует Майгурова пресс-служба СБР.

17 марта IBU начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР) из-за ситуации на Украине с немедленным вступлением в силу.

Напомним, IBU отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Российские и белорусские биатлонисты весной выступали в Кубке СБР в Уфе.

Ранее сообщалось, что норвежец Баккен выиграл масс-старт на этапе КМ по биатлону в Хольменколлене.