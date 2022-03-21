Газизов предложил ввести потолок зарплат в РПЛ для футболистов до 21 года

Генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» Шамиль Газизов предложил ввести потолок зарплат для игроков до 21 года.

«Я предложил, чтобы доход игроков до 21 года не превышал 10 млн рублей в год. Простым языком — потолок зарплат. Мы про это ещё подробно не говорили, это просто одно из предложений на обсуждение», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Напомним, что Союз европейских футбольных ассоциаций представит проект по замене правил финансового фейр-плей на введение потолка зарплат и налога на роскошь, который может вступить в силу с этого года.

Ранее сообщалось, что Умяров и Литвинов покинули расположение молодёжной сборной из-за травм.