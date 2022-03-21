Экс-футболист «Спартака»: ЧМ без российских фигуристов — это как Лига чемпионов без сильных клубов

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Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по фигурному катанию, который пройдёт без российских спортсменов.
Экс-футболист «Спартака»: ЧМ без российских фигуристов — это как Лига чемпионов без сильных клубов
  • Gettyimages.ru
  • © Linnea Rheborg

«Это как если бы Лига чемпионов была без сильных клубов. Ну выиграли Лигу чемпионов, ну и что? Фигурное катание — это тот вид спорта, который никак нельзя представить без российских спортсменов», — сказал Мор в эфире канала «Матч ТВ».

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 23 по 27 марта во французском Монпелье.

Ранее Сотникова заявила, что чемпионат мира был интересен тем, что там были российские фигуристы.

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