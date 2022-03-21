Экс-футболист «Спартака»: ЧМ без российских фигуристов — это как Лига чемпионов без сильных клубов

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по фигурному катанию, который пройдёт без российских спортсменов.

«Это как если бы Лига чемпионов была без сильных клубов. Ну выиграли Лигу чемпионов, ну и что? Фигурное катание — это тот вид спорта, который никак нельзя представить без российских спортсменов», — сказал Мор в эфире канала «Матч ТВ».

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 23 по 27 марта во французском Монпелье.

Ранее Сотникова заявила, что чемпионат мира был интересен тем, что там были российские фигуристы.