Экс-футболист «Спартака»: ЧМ без российских фигуристов — это как Лига чемпионов без сильных клубов
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«Это как если бы Лига чемпионов была без сильных клубов. Ну выиграли Лигу чемпионов, ну и что? Фигурное катание — это тот вид спорта, который никак нельзя представить без российских спортсменов», — сказал Мор в эфире канала «Матч ТВ».
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 23 по 27 марта во французском Монпелье.
Ранее Сотникова заявила, что чемпионат мира был интересен тем, что там были российские фигуристы.