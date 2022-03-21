Защитник Бийол рассказал о своём будущем в ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Яка Бийол высказался о своём будущем в столичном клубе.

«Всё хорошо. Знаем, что происходит, надо подождать. В сборную сейчас уезжаю, но ЦСКА — это мой клуб. Я буду с командой», — цитирует Бийола «Спорт-Экспресс».

По итогам 22-го тура РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 42 очка. Лидер чемпионата — «Зенит» (48 очков).

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