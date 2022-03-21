Защитник Бийол рассказал о своём будущем в ЦСКА

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Защитник московского ЦСКА Яка Бийол высказался о своём будущем в столичном клубе.
Защитник Бийол рассказал о своём будущем в ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

«Всё хорошо. Знаем, что происходит, надо подождать. В сборную сейчас уезжаю, но ЦСКА — это мой клуб. Я буду с командой», — цитирует Бийола «Спорт-Экспресс».

По итогам 22-го тура РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 42 очка. Лидер чемпионата — «Зенит» (48 очков).

ФИФА 7 марта установила правила временного трудоустройства и регистрации для решения вопросов, связанных с ситуацией на Украине.

Ранее Вилков, комментируя поражение казанского «Рубина» от московского ЦСКА, заявил, что Слуцкий после такого разгрома сам должен подать в отставку.

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