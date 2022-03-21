Шубенков — о Валиевой: какая-то левая «залипуха», только в ответственный момент

Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал допинг-скандал вокруг 15-летней фигуристки Камилы Валиевой.

«Какая-то левая «залипуха», только в очень важный и ответственный момент. На Олимпийских играх такое произошло — ничего не знаешь, и тебе надо доказывать, что ты не верблюд. Жалко, сломали девчонку. Но чуда не случилось», — цитирует Шубенкова РИА Новости.

Российский легкоатлет был оправдан по делу о возможном нарушении антидопинговых правил, доказав, что запрещённый препарат попал в его организм случайно.

Напомним, что по окончании командного турнира ОИ-2022 стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.

При этом Международный олимпийский комитет отменил награждение фигуристов по итогам командных соревнований. По итогам индивидуальных соревнований Валиева стала четвёртой.

Ранее WADA заявило, что РУСАДА завершит расследование дела Валиевой до 8 августа.