Дубль Обамеянга помог «Барселоне» разгромить «Реал» в матче Примеры

Короткая ссылка
«Барселона» в «эль-класико» одержала разгромную победу над мадридским «Реалом» в матче 29-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе каталонцев дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг, который забил на 28-й и 51-й минутах, а также отличились Рональд Араухо и Ферран Торрес на 38-й и 47-й.

Для подопечных Хави эта победа стала пятой подряд в чемпионате Испании. «Барселона» набрала 54 очка и вернулась на третье место в турнирной таблице национального первенства. «Реал» же с 66 очками продолжает лидировать в Ла Лиге, несмотря на поражение.

Ранее сообщалось, что «Севилья» сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» в матче Примеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить