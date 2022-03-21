Дубль Обамеянга помог «Барселоне» разгромить «Реал» в матче Примеры

«Барселона» в «эль-класико» одержала разгромную победу над мадридским «Реалом» в матче 29-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе каталонцев дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг, который забил на 28-й и 51-й минутах, а также отличились Рональд Араухо и Ферран Торрес на 38-й и 47-й.

Для подопечных Хави эта победа стала пятой подряд в чемпионате Испании. «Барселона» набрала 54 очка и вернулась на третье место в турнирной таблице национального первенства. «Реал» же с 66 очками продолжает лидировать в Ла Лиге, несмотря на поражение.

Ранее сообщалось, что «Севилья» сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» в матче Примеры.