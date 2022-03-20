Карпин назвал ничью с «Динамо» хорошим результатом для «Ростова»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями после ничьей с «Динамо» (1:1) в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Карпин назвал ничью с «Динамо» хорошим результатом для «Ростова»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«В положительном ключе оцениваю ничью. Есть разочарование, что потеряли два очка. Глядя на составые команд, ничья — хороший результат. Мы играли с командой, которая борется за чемпионство. Это хороший результат. Я горд за пацанов», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Он также считает не такой большой проблемой тот факт, что команде пришлось добираться до Москвы на поезде, хотя это и не могло не сказаться на футболистах.

«На поле по игре никто бы этого не сказал. К сожалению, поезд — сейчас типичный вид транспорта для нас. Вам рекомендую этот транспорт, а футболистам так добираться нежелательно», — добавил специалист.

«Динамо» набрало 43 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Ростов» (22) находится на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что гол Фёдора Смолова с пенальти принёс «Динамо» ничью в матче РПЛ с «Ростовом».

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